Calciomercato Milan, Maldini ci crede e tenta il miracolo: fissato l’incontro!

Calciomercato Milan, Maldini tenta l’assalto decisivo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le strategie del Milan per concludere un calciomercato con i fiocchi sono ben delineate. La priorità assoluta in casa rossonera è rinforzare la batteria di difensori centrali, in quanto solo Kjaer e Romagnoli hanno dato ampie garanzie. Se Duarte e Musacchio non convincono dal punto di vista fisico (troppi infortuni), Gabbia viene ritenuto un profilo ancora troppo acerbo. Inevitabile, quindi, puntare su un nome che sia già pronto per giocare da titolare accanto al capitano rossonero. L’oggetto del desiderio rimane Milenkovic della Fiorentina, per arrivare al quale Maldini ha un piano preciso.

Come rivela il Corriere della Sera il primo passo sarà chiudere la cessione di Paquetà per almeno 23 milioni di euro per poi investire la cifra incassata sul centrale viola. Il Milan non vorrebbe spendere più di 25-27 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza fra due anni e la non volontà del giocatore di rinnovarlo. Per ora Commisso continua a chiedere 35 milioni: la distanza è ampia, ma non incolmabile. Intanto il patron della Fiorentina ha aperto alla cessione di Chiesa: “Se arrivano le offerte giuste andrà via. Abbiamo avuto proposte dall’estero, ma niente di concreto e lui intende restare in Italia”. Il club meneghino si è dato massimo dieci giorni per provare a chiudere questo incredibile doppio colpo. Ma il dt Maldini potrebbe tentare l’affondo decisivo prima del previsto.

Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, nella giornata di domani potrebbe andare in scena un nuovo incontro fra i dirigenti rossoneri e Fali Ramadani, agente di Milenkovic, ma molto vicino anche a Federico Chiesa. L’idea sarebbe quella di trovare insieme una soluzione per provare a sbloccare un’operazione colossale con la Fiorentina che farebbe sognare sia il tecnico Pioli che tutto il pubblico rossonero. Potrebbe essere l’incontro decisivo per capire se insistere fino alla fine per i due calciatori della Fiorentina o deviare definitivamente verso altre piste. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA