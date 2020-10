News Milan – Mercato, Maldini chiude col botto: altri tre regali in arrivo!

News Milan, sprint finale di Maldini: ecco gli ultimi botti di mercato

MILAN NEWS – Il Milan è riuscito a conquistare una sudatissima qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Come vi avevamo anticipato, i botti finali del mercato rossonero sarebbero passati proprio dal raggiungimento di questo importante obiettivo. I gironi infatti garantiranno un introito da 15 milioni di euro. Con un tesoretto rimpinguato anche dalla cessione di Paquetá al Lione per 20 milioni, Maldini è ora pronto a regalare tre grandi colpi a Stefano Pioli.

Arrivano conferme da più parti per quanto riguarda il profilo del prossimo centrale rossonero. L’esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter ha confermato il nome caldo delle ultime ore. “Takehiro Tomiyasu può essere il regalo che si farà l’AC Milan per l’accesso alla fase a gironi di Europa League. Il difensore giapponese è la prima scelta di Maldini e Massara per la difesa: anche ieri pomeriggio contatti telefonici con Sabatini per abbassare il prezzo (Bologna vuole €25M)”. Anche Sky Sport conferma che la nuova offerta ai rossoblu potrebbe essere presentata oggi stesso, in caso di fumata nera rimane viva la pista del centrale del Basilea Alderede, sul quale Maldini non ha mai mollato la presa. Occhio però soprattutto a Pezzella e Kabak.

Potrebbe essere rimandato a gennaio invece il colpo a centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio il Milan in queste ore affonderà per Diogo Dalot, che infatti pare ormai già un nuovo giocatore rossonero. La prestazione sotto tono di Leao in Europa League infine, starebbe facendo riflettere Maldini sulla possibilità di ingaggiare anche un vice Ibra, visto che nelle partite di un certo spessore anche Colombo non può dare garanzie tecniche adeguate. Attenzione al ritorno di fiamma per Jovic o a qualche sorpresa last minute per un nuovo centravanti. E non è finita qui. I nomi nel mirino di Maldini non finiscono qui infatti: ecco tutti gli ultimi possibili colpi del Milan e occhio alle sorprese! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA