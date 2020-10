Calciomercato Milan – Ore bollenti, accordo raggiunto: siamo ai dettagli!

Calciomercato Milan, trattativa in corso: ecco i dettagli

ULTIME NEWS MERCATO MILAN- Ultimi giri di orologio e poi i giochi saranno fatti. Il Milan, forte delle 6 vittorie su 6 match disputati, vuole chiudere col botto questo calciomercato ricco di soddisfazioni. Inutile nascondere che la dirigenza rossonera concentrerà tutte le sue forze sul colpo in difesa, invocato a gran voce da Pioli. Sono ore frenetiche per capire chi andrà a completare il reparto arretrato del Diavolo e potrebbe esserci una clamorosa sorpresa sul nome che arriverà a Milanello.

Mentre molti addetti ai lavori erano convinti che potesse andare in porto l’operazione Ozan Kabak con lo Schalke 04, Maldini si sarebbe mosso anche per Antonio Rudiger. Come riporta Tuttosport, il difensore ex Romasi sarebbe detto entusiasta di tornare a giocare in Serie A con la maglia del Milan, mentre il Chelsea avrebbe anche aperto definitivamente all’ipotesi prestito secco. Due ipotesi concrete che però potrebbero cedere il passo ad un’altra idea. Proprio in queste ultime ore infatti, il Milan avrebbe accelerato su una terza pista, che ora si è fatta veramente caldissima.

Stiamo parlando dell'operazione Mohamed Simakan, difensore francese classe 2000. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – Maldini avrebbe presentato un'offerta di circa 10 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già accettato l'offerta di contratto di 5 anni del club rossonero e, come riferisce MilanNews, sono arrivate conferme su questa trattativa sia dall'entourage del ragazzo che da fonti vicine a Casa Milan. Mancherebbe però ancora l'accordo definitivo con lo Strasburgo, mentre Simakan starebbe spingendo per il trasferimento. Parti al lavoro per limare gli ultimi dettagli.