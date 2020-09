News Milan – Mercato, indiscrezione a sorpresa: offerta in arrivo!

News Milan, mercato: possibile affare a sorpresa

MILAN NEWS – La dirigenza rossonera ha già messo a segno diversi colpi in entrata, e non sembra aver finito. Ma c’è anche da sistemare più di una questione in uscita: sul fronte delle cessioni, il Milan ha bisogno di liberarsi di diversi giocatori in esubero e alleggerire il bilancio. Sia in entrata che in uscita, il mercato è spesso fatto di occasioni, che talvolta possono portare le società a vendere giocatori che non erano considerati totalmente fuori dal progetto.

Sembrerebbe proprio questo il caso di Mateo Musacchio, difensore centrale di cui il Milan starebbe valutando la cessione. L’argentino era stato una certezza al fianco di Romagnoli, salvo poi perdere il posto a causa di alcuni guai fisici e dell’ascesa di Simon Kjaer. La dirigenza non sarebbe più molto convinta della tenuta fisica del giocatore e sarebbe dunque disposta a cederlo davanti alla giusta offerta. Non è un segreto che Maldini stia cercando di regalare a Pioli un altro difensore centrale di livello. E a fare spazio al nuovo acquisto potrebbe essere proprio Musacchio.

Stando a quanto riferisce Mundo Deportivo, il classe '90 sarebbe finito nel mirino nientedimeno che del Barcellona. I catalani, alla ricerca di un colpo low cost per puntellare la difesa, starebbero pensando proprio a Musacchio. Oltre otto stagioni trascorse indossando la maglia del Villarreal sono garanzia di confidenza col calcio spagnolo, fattore che la dirigenza del Barça apprezzerebbe non poco. I dubbi del Barcellona sono pressoché gli stessi del Milan: Musacchio non garantisce una tenuta fisica eccezionale. Tuttavia, trattandosi di un rincalzo da minutaggio ridotto, i blaugrana potrebbero anche decidere di puntare su di lui e piazzare l'offerta decisiva nelle prossime ore.