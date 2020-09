Calciomercato Milan, Di Marzio: “Accordo raggiunto! Ma spunta anche…”

Calciomercato Milan, Di Marzio: “C’è l’accordo, ma Maldini valuta anche…”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le prime uscite stagionali, seppur tutte finite con una vittoria, hanno portato alla luce le lacune di questo Milan. A preoccupare maggiormente è la totale emergenza difensiva: senza Romagnoli, al momento Pioli può contare sul solo Gabbia da affiancare a Kjaer. Il capitano rossonero dovrebbe rientrare dopo la sosta, ma anche con il numero 13 al 100% la coperta resta troppo corta. Maldini sta cercando di correre ai ripari, ponendo l’acquisto di un difensore in cima alla lista delle priorità di queste ultime settimane di calciomercato.

Il sogno del dt rossonero è Nikola Milenkovic, per cui però la Fiorentina continua a pretendere troppo. Le difficoltà nell’arrivare al gigante serbo, stanno costringendo il Milan a valutare delle alternative. Tra queste c’è Matija Nastasic, vecchia conoscenza del calcio italiano. Secondo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, Maldini avrebbe già trovato un accordo di massima con lo Schalke04, disposto a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Ma secondo l’esperto di calciomercato, il Milan starebbe valutando anche un altro difensore che attualmente gioca nella Bundesliga.

Di Marzio ha spiegato che, sebbene abbia già un'intesa con lo Schalke, Maldini non avrebbe ancora deciso di affondare su Nastasic. Il dt starebbe infatti valutando anche altri nomi, come quello di Nordi Mukiele. Il classe '97 del Lipsia è decisamente più giovane di Nastasic, e sarebbe dunque un colpo migliore in prospettiva. Il Lipsia lo valuta intorno ai 20 milioni, cifra che, senza possibilità di dilazione, potrebbe spaventare il Milan. Nei prossimi giorni bisognerà capire quale sia il reale obiettivo della dirigenza rossonera, che potrebbe ancora fare un ultimo tentativo per Milenkovic. Quel che è certo è che al Milan serve un difensore e, viste le tante voci di questo periodo, probabilmente arriverà molto presto.