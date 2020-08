News Milan – Mercato, Di Marzio fa sognare i tifosi: “Offerta accettata!”

News Milan, i rossoneri sognano il colpaccio di mercato: passi avanti importanti

MILAN NEWS – Arrivano notizie di mercato che fanno sognare i tifosi del Milan. Conclusa positivamente la questione Ibrahimovic, con lo svedese che dovrebbe riabbracciare Pioli ed i compagni da qui a breve, Paolo Maldini si concentra ora sui colpi in entrata. Al di là dei soliti nomi, ha suscitato scalpore nelle ultime ore il ritorno veemente dei rossoneri su Sandro Tonali. L’immobilismo dei cugini nerazzurri ha dato coraggio al Diavolo, che ora sogna il colpaccio a centrocampo. La conferma che il Milan starebbe facendo sul serio per il talentuoso centrocampista del Brescia arriva anche da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, l’esperto di mercato rivela un importantissimo passo avanti nella trattativa: “Il Milan spinge sull’acceleratore per Tonali. La scorsa settimana ha incontrato Cellino. Il Milan ha l’ok del giocatore, vedremo se riuscirà a fare questo colpaccio. Rappresenta il prototipo del calciatore sul quale fare un investimento”. Il mediano azzurro non ha mai nascosto la propria fede rossonera, sarebbe un sogno per lui vestire i colori della propria squadra del cuore, ma il rilancio di Marotta può arrivare da un momento all’altro. Ecco perché il club di via Aldo Rossi avrebbe migliorato ulteriormente l’offerta per le Rondinelle, provando a chiudere la trattativa in tempi strettissimi. Il nuovo progetto Milan sarà basato su una squadra competitiva sin da subito, ma anche su degli investimenti in prospettiva. In tal senso Sandro Tonali rappresenta il profilo ideale. Ma non è finita qui. In arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi, cambia tutto: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA