News Milan – Mercato, bomba Di Marzio in diretta TV: ipotesi clamorosa

News Milan – Mercato, Di Marzio conferma: spunta un nome nuovo

MILAN NEWS – Sappiamo tutti quanto possano essere mutevoli le vicende del mercato. Paolo Maldini si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Il difensore? Ajer e Milenkovic direi di no, ce ne sono altri. Se devo essere sincero, loro non sono i nomi su cui stiamo lavorando”. Dichiarazioni di facciata? Forse. Ma in effetti il prossimo rinforzo per la difesa rossonera potrebbe essere un altro.

A tal proposito Gianluca di Marzio ha sganciato una bomba sul mercato del Milan in diretta tv: “È emersa la possibilità Nastasic, conosce benissimo il campionato italiano perché ci ha giocato con la Fiorentina, ora è da tempo allo Schalke 04. Da capire se la Schalke può aprire ad una formula che il Milan gradirebbe, però ci sono stati dei contatti. Vedremo se il nome a sorpresa sarà davvero lui”. Il difensore serbo è un profilo che piace molto alla dirigenza di via Aldo Rossi, sia per la grande esperienza internazionale maturata soprattutto nelle file del Manchester City, sia perché ha raggiunto l’età perfetta (27) per consacrarsi fra i big nel proprio ruolo. E non è tutto.

Nastasic sarebbe anche in grado di ricoprire il ruolo di terzino sinistro. In questo modo Maldini porterebbe a casa in un colpo solo il compagno di reparto ideale per Romagnoli ed un’alternativa a Theo Hernandez di sicuro valore. Lo Shalke 04 sarebbe anche disposto a concedere un prestito, ma con l’obbligo di riscatto alla fine dell’anno, visto il contratto in scadenza nel 2022. Il Milan ci sta seriamente pensando, anche perché in questo modo non spenderebbe denaro che potrebbe essere investito per un altro grande colpo a centrocampo o sulla trequarti. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA