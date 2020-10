Calciomercato Milan, ultimo colpo in arrivo? Sky dà la notizia

Calciomercato Milan, ultim’ora Sky Sport: aggiornamento sull’ultimo colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Manca ormai pochissimo alla fine della sessione di calciomercato, al Milan restano pochissime ore per piazzare l’ultimo colpo. A tal proposito, ha parlato il direttore sportivo rossonero Ricky Massara, che ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Vedremo, mancano poche ore, se ci sarà l’opportunità di migliorare a condizione accettabili lo prenderemo in considerazione. Se succederà qualcosa sarà esclusivamente nel reparto dei difensori centrali”. Un colpo in difesa, nonostante manchi pochissimo, è ancora una priorità assoluta a Casa Milan. I rossoneri hanno bisogno di un rinforzo, e i nomi in ballo sarebbero due.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, la prima scelta del Milan sarebbe il turco Ozan Kabak, centrale classe 2000 dello Schalke. I rossoneri starebbero attendendo la risposta definitiva del club tedesco, che sta valutando se accettare o meno l’offerta del Milan. La trattativa, confermata anche dallo stesso Massara, sta andando avanti: “Stiamo valutando condizioni plausibili per andare avanti, anche questo è uno dei nomi che rientrano”. I rossoneri avrebbero proposto un’operazione da 12 milioni di euro più 3 di bonus, ma la valutazione dello Schalke sembrerebbe essere diversa. Non è da escludere che la volontà del giocatore possa giocare a favore del Milan, ma il tempo stringe e la dirigenza è costretta a valutare delle alternative.

Proprio in quest’ottica, il nome più caldo sembrerebbe quello di Antonio Rudiger, vecchia conoscenza del calcio italiano, in uscita dal Chelsea. I ‘Blues’ sembrerebbero disposti a lasciarlo partire in prestito, operazione potenzialmente perfetta per il Milan, che non intaccherebbe in maniera pesante il bilancio. La priorità sembrerebbe essere sempre Kabak, ma i rossoneri stanno portando avanti entrambe le trattative parallelamente per non restare a bocca asciutta al gong che chiuderà presto il calciomercato. Ma non è ancora tutto. I nomi nel mirino di Maldini non finiscono qui infatti: ecco tutti gli ultimi possibili colpi del Milan e occhio alle sorprese! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA