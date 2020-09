News Milan – Mercato, accelerata improvvisa: si chiude oggi?

News Milan, Maldini pronto a chiudere un’importante colpo già oggi

MILAN NEWS – Pioli fa 4 su 4 e si gode i nuovi acquisti che hanno dato il loro contributo nella vittoria esterna sul Crotone. Tuttavia la partita dell’Ezio Scida ha lasciato anche degli strascichi negativi. Se è vero che l’infortunio di Rebic al gomito non sembra così grave, il tecnico rossonero nel post partita si è lasciato sfuggire una battuta significativa: “In attacco ora siamo un po’ corti”. Maldini sembrerebbe aver colto l’indicazione di Pioli e starebbe pensando di chiudere un altro colpo lampo in quel reparto.

Il nome caldo rimane quello di Jens Petter Hauge del Bodo Glimt. Come riporta gianlucadimarzio.com, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere l’operazione per l’attaccante norvegese. Il calciatore si è sbilanciato nelle scorse ore: “So che c’è un contatto. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo incontrati e quello che hanno visto prima. Dobbiamo solo vedere cosa succede. Giocano un tipo di calcio dove potrei divertirmi. È un’opportunità entusiasmante”. Il Milan avrebbe offerto 4 milioni di fronte alla richiesta di 6 del Bodo, si può chiudere a metà strada.

Nonostante la smentita di rito di Massara nel pre partita col Crotone: "State correndo troppo. Il Bodo ha messo in campo molti giocatori forti e interessanti, non solo lui. In questo momento non c'è nulla. Non è nemmeno il reparto in cui c'è necessità. Vedremo se ci saranno delle occasioni per rafforzarci", le cose potrebbero essere cambiate in pochissimo tempo, visto l'incidente occorso a Rebic. Cambia, quindi, anche la strategia su Hauge. Se prima si pensava di lasciare il giocatore al Bodo fino a dicembre per fargli terminare la stagione, ora si sta valutando l'opportunità di portarlo fin da subito a Milanello.