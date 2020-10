Calciomercato Milan, non è finita: il super colpo può ancora arrivare!

Calciomercato Milan, Maldini è pronto a stupire ancora i propri tifosi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il club rossonero può vantare un calciomercato di ottimo livello fino a questo momento, anche se mancano ancora alcuni tasselli per renderlo quasi perfetto. Un difensore centrale e un quarto centrocampista dello stesso livello di quelli già presenti in rosa, previa cessione di Krunic. La partita di questa sera con il Rio Ave potrebbe essere il viatico per almeno un altro colpo di altissimo livello: non è infatti tramontata una delle piste maggiormente chiacchierate in queste settimane.

La conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul proprio profilo Twitter rivela: “Tièmouè Bakayoko continua ad aspettare l’AC Milan: intanto non mancano i sondaggi di altre squadre per il francese che resta in uscita dal Chelsea. Ultimo club a chiedere informazioni all’entourage del francese (dopo Crystal Palace, PSG, Galatasaray e Betis) è stato il Napoli”. Nonostante la concorrenza sia cresciuta esponenzialmente, Maldini non sarebbe preoccupato. Il motivo è stato svelato da Sportmediaset.

Il Milan aspetta solo l’approdo ai gironi di Europa League per sferrare l’assalto decisivo. E’ vero che Leonardo starebbe cercando di portare il giocatore a Parigi, ma starebbe trovando due ostacoli non da poco di fronte a lui. Nonostante l’offerta del Psg sia superiore a quella dei rossoneri, Bakayoko continua a preferire i meneghini. Il francese infatti è certo della stima di Pioli, che lo impiegherebbe con continuità. Non si può dire la stessa cosa per Tuchel. Insomma, il Milan ha continuato a lavorare sotto traccia per il ritorno del figliol prodigo, convinto che negli ultimi giorni di mercato i Blues possano ammorbidire le loro pretese economiche. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA