News Milan, adesso l’addio sembra sicuro: spunta un’ipotesi clamorosa!

News Milan – Un addio è sempre più probabile e spunta un’ipotesi pazzesca

MILAN NEWS – Dopo una lunga attesa, i rossoneri hanno raggiunto il finale della telenovela Ibra e chiuso per l’acquisto di Sandro Tonali. Il nuovo Milan, che punta a ripartire dai successi dell’ultima parte di stagione, sta prendendo forma diventando sempre più competitivo. Ma le novità e le voci di mercato non si fermano: molto presto la dirigenza rossonera dovrà pensare anche a qualche cessione. Rimpinguare le casse e liberare spazio in rosa saranno passi fondamentali per proseguire con il progetto targato Maldini-Pioli. Di questo progetto potrebbe non far più parte Lucas Paquetá, che a Casa Milan è stato messo sulla lista dei cedibili. L’arrivo – ormai sempre più probabile – di Brahim Diaz sembrerebbe chiudere definitivamente ogni porta al brasiliano. È quanto afferma il Corriere della Sera, secondo cui Paquetá sarebbe finito definitivamente sul mercato. Proprio riguardo al futuro del classe ’97 è spuntata un’indiscrezione che ha davvero del clamoroso. Maldini aveva già tentato di inserirlo in uno scambio con Milenkovic, che resta un obiettivo ma per cui la Fiorentina chiede cifre troppo pesanti. Stavolta, riferisce il portale calciostyle.it, la dirigenza starebbe pensando ad uno scambio con la Lazio. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti, che vedrebbe Paquetá passare in biancoceleste e Felipe Caicedo in rossonero. In questo modo il Milan sistemerebbe il ruolo di vice Ibrahimovic e avrebbe anche la possibilità di monetizzare la cessione di Paquetá tra un anno. Infatti, la dirigenza rossonera preferirebbe imporre alla Lazio un obbligo di riscatto che garantirebbe un’entrata sicura al termine della prossima stagione. Si tratta di un’ipotesi da prendere con le pinze, anche se l’interesse dei biancocelesti e del ds Tare era già stato riportato da altre voci in passato. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA