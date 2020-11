News Milan – La rivoluzione di Pioli: il tecnico rossonero cambia tutto!

News Milan, Pioli crede nei suoi ragazzi. Stravolge la formazione e va a caccia del 25esimo risultato utile consecutivo

MILAN NEWS – Il club rossonero non ha intenzione di rallentare il passo. Adesso bisogna continuare a spingere, premendo sempre più forte sull’acceleratore. Pioli vuole mantenere la vetta solitaria. Non solo in campionato ma soprattutto nel girone d’Europa League. Un turnover massiccio è inevitabile. Non sarà la prima volta che il tecnico emiliano stravolgerà l’undici titolare. La formazione è sempre la stessa. La sostanza però sarà diversa sperando ovviamente di ottenere sempre il solito risultato: la vittoria. La corsa verso il 25esimo risultato utile consecutivo è finalmente cominciata. Ecco chi ci sarà dal primo minuto e chi, invece, siederà in panchina.

Il 4-2-3-1 non si tocca. Grazie a questo modulo il Milan è tornato a farsi valere, in Italia e in Europa. Le novità in mezzo al campo però sono diverse. Calabria è infortunato e al suo posto scenderà in campo dal primo minuto Diogo Dalot. Il portoghese ha già dimostrato di avere grandi potenzialità. Capitan Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez sono intoccabili. I due mediani saranno Kessie e Tonali. Il centrocampista italiano sta crescendo prestazione dopo prestazione e Pioli vuole aumentare il suo minutaggio. Dietro il leone svedese, verranno schierati dal primo minuto Krunic, Brahim Diaz e soprattutto il ritrovato Samu Castillejo.

Ancora panchina per Rebic. Il centravanti croato ha dimostrato di aver ritrovato la giusta forma fisica ma far accomodare in panchina un Ibrahimović in queste condizioni non è possibile. Questa sera il Milan dovrà sostenere un esame importante. Qualora i rossoneri dovessero portarsi a casa anche questa vittoria, allora, andrebbero a più cinque sulla seconda. Questo gli permetterebbe di poter giocare con molta più tranquillità la fase di ritorno. La partenza sprint del Milan in campionato ha esaltato la società. Per questo Maldini e Gazidis sono pronti al grande colpo per gennaio: ecco la lista completa degli obiettivi per gennaio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA