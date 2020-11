News Milan – Corsa contro il tempo: fissato l’incontro per chiudere!

News Milan, Maldini non ha fretta. Attenzione però a prendere la situazione con troppa calma

MILAN NEWS – La società rossonera ha dimostrato di avere un progetto ambizioso. Le parole di Gazidis hanno scosso gli animi non solo dei tifosi ma anche di tutti gli addetti ai lavori in casa Milan. Massara e Maldini hanno ricevuto un tesoretto non indifferente con il quale rinforzare la squadra nell’ultima sessione di mercato. Ogni acquisto, fino a questo momento, sta dimostrando di valere ogni centesimo investito. Adesso, però, è arrivato il momento di fare i conti anche con altre situazioni assolutamente da risolvere il prima possibile. Prima che sia troppo tardi.

Ovviamente il tema più scottante riguarda il futuro di Gigio Donnarumma. Quando nasci e cresci indossando due colori, non è affatto facile fare finta di niente e andarsene. Tutto lascia pensare che Gigio voglia rimanere al Milan e rinnovare il suo contratto, ma c’è da trovare un accordo. E intanto il tempo passa e gennaio si avvicina: da quel momento Donnarumma e soprattutto Raiola potrebbero già trattare con altri club per lasciare Milano a zero la prossima estate. Per questo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la dirigenza rossonera avrebbe già fissato un appuntamento con Mino Raiola. Il super agente chiede un aumento dell’ingaggio a 10 milioni di euro.

Il portierone della Nazionale al momentone guadagna 6. Sembrerebbe che il Milan voglia trovare un compromesso a 8 milioni. Le ultime indiscrezioni parlano di un prolungamento fino al 2024 anche se è interesse della società blindarlo fino al 2025. Donnarumma ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la società rossonera e le sue intenzioni sono chiare. Vuole rimanere al Milan e diventare una bandiera del club rossonero. Ma non è ancora tutto. Gazidis e Maldini hanno promesso nuovi colpi a gennaio: 14 nomi sulla lista della spesa, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA