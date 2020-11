News Milan – Elliott dice sì al colpo da urlo: può arrivare per 40 milioni!

News Milan – È rottura a Milanello: può partire subito!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il Milan di Stefano Pioli ha trovato una sua quadratura nel 4-2-3-1. Davanti a Gigio Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez garantiscono una linea importante sia in fase difensiva che in quella di impostazione offensiva, così come la coppia di centrocampisti formata da Kessie e Bennacer; dietro al totem Ibrahimovic, poi, inossidabili le posizioni di Leao, Rebic e Calhanoglu. Resta da definire (e, possibilmente da migliorare) l’esterno destro dei tre trequartisti dietro all’attaccante svedese. Castillejo non convince e tra gennaio e giugno potrebbe essere in partenza, mentre Saelemaekers piace ma, per una squadra con altissime ambizioni, non può che essere un’alternativa.

Secondo quanto riportato da alcune testate inglesi, il Milan starebbe seriamente valutando la posizione di Nicolas Pepè. Acquistato per 80 milioni di euro dal Lille nell’estate 2019, con Arteta all’Arsenal non sta brillando in questa stagione. Finora, infatti, il numero 19 ha disputato appena 649 minuti in 12 presenze tra Premier League (7), Europa League e Coppa di Lega con una media di 54 minuti per gara con 3 gol messi a referto.

“Un giocatore che gioca è felice. Arteta vuole che io sia concentrato al 100% durante i 90′ del match. Però poi in settimana durante gli allenamenti mi rendo conto di essere una riserva. Il mister mi parla, così come i suoi assistenti. Ma è frustrante per un calciatore stare sempre in panchina”. Parole (e musica) a CanalPlus dello stesso Pepè: Paolo Maldini lo ascolterà e proverà a portarlo in Italia? Per far sì che ciò accada, ovviamente, l’ex Lille, sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2024, dovrebbe tagliarsi l’ingaggio e spalmarlo successivamente su più anni in un eventuale nuovo accordo con il Milan, che lo acquisterebbe per una cifra sui 40 milioni di euro. E Maldini però non si fermerà solamente a un gran colpo come Pepé. Ecco la strategia perfetta per un mercato da urlo, poker di colpi per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA