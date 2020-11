News Milan – Bomba Crudeli: “Il Milan prenderà Icardi” e i tifosi sognano!

News Milan – Bomba Crudeli su Icardi in rossonero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan infortunatosi nel match di ieri contro il Napoli, ha riportato una lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra. Un nuovo esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni, mentre i tempi di recupero completo sono stimati in tre settimane. Ora lo svedese salterà sicuramente la sfida di coppa contro il Lille (giovedì) e il match di campionato a contro la Fiorentina (domenica). La settimana successiva, invece, il Milan giocherà contro il Celtic in Europa League (ed è difficile pensare che Ibra sarà pronto per quella gara) e poi a Marassi contro la Sampdoria.

Intanto, però, il club rossonero deve iniziare a guardarsi attorno per torvare un sostituto. Non per gennaio, ma per giugno balla un’idea… sensazionale. “Il Milan – svela il giornalista Tiziano Crudeli a 7Gold – sta cercando un eventuale sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese potrebbe lasciare il sodalizio lombardo nel corso della prossima stagione. Chi potrebbe arrivare a Milano? Si parla sempre della possibilità che Mauro Icardi possa lasciare il Psg e tornare in Italia. Questa volta però l’attaccante argentino non vestirà la maglia rossonera. Wanda Nara, agente del calciatore, secondo le indiscrezioni che arrivano, starebbe spingendo per portare Mauro Icardi al Milan, sponda rossonera. La moglie e procuratrice di Maurito è da sempre innamorata di Milano e sognerebbe di tornare in Italia. Vedremo se i discorsi potranno essere approfonditi nel corso dei prossimi mesi. Sarebbe uno scenario clamoroso per il Milan”.

Un’eventualità di cui si è parlato già nei giorni scorsi, con Icardi che sta spingendo per tornare in Italia. Al PSG è chiuso anche da Moise Kean, e l’argentino vuole tornare ad alti livelli in Europa. La condizione fondamentale per l’arrivo di Icardi è il ritorno in Champions, che garantirebbe un budget per il mercato molto più importante. La società però in queste ore deve fronteggiare il caso Calhanoglu, sempre più vicino a lasciare il Milan. In caso di addio di Calha, sono pronti già quattro grandi trequartisti da prendere subito a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA