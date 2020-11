Calciomercato Milan – Sorpresa Ibra: succederà nei prossimi giorni!

Calciomercato Milan – Sorpresa Ibra, ecco cosa può succedere

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic continua a sorprendere tutti. Nonostante la veneranda età di 39 anni, lo svedese si è preso ancora il palcoscenico più ambito siglando ieri una doppietta al San Paolo. Così facendo lo svedese si è portato in testa alla classifica capocannonieri della nostra Serie A. Insomma, tutti pazzi per Ibra. Grande merito va dato alla società rossonera, abile a scovare un talento ancora una volta nascosto nelle gambe un campione grande ed infinito. Da marzo ad oggi sono 20 i risulti utili positivi portati a casa in campionato dal Milan di Stefano Pioli. Un dato impressionante ed inimmaginabile sino a pochi mesi fa.

LE SUE DICHIARAZIONI SUL POSSIBILE RINNOVO – Ora però il Milan è tornato e lo ha fatto soprattutto grazie al suo campione. Zlatan Ibrahimovic. Ecco dunque che un rinnovo per un’altra stagione pare essere la diretta conseguenza di tali superbe prestazioni. Proprio dopo la sfida del San Polo contro il Napoli, il campione svedese si è così espresso: “Sto bene, tutto il gruppo sta bene. Ci voleva un po’ di sosta. Ho avuto qualche giorno libero, poi siamo tornati a lavorare. Dicono che siamo vicini alla firma sul rinnovo? Mmm… dopo il rigore contro il Verona, non tutti erano sicuri.. Ma quando Paolo Maldini vuole parlare, io ci sono: c’è tempo”.

IL PUNTO DI ARRIVO E IL NODO INGAGGIO – Insomma, la porta ad un proseguo del rapporto non sembra aperta, ma di più. Zlatan sta bene a Milano e se avrà la possibilità, e se il Milan sarà capace di accontentarlo, non dirà certo di no ad un altro anno in rossonero. Ci sarà sicuramente da soddisfare un esigente Mino Raiola. Al momento lo svedese è il più pagato della rosa con 7 milioni all'anno e non è escluso che per trattenerlo si debba arrivare a 10. Ma per un campione così…