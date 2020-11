News Milan – Colpo in difesa: novità importantissima nella notte

MERCATO MILAN –In questa prima parte di stagione il Milan ha dimostrato di tenere una buona fase difensiva. I centrali titolari, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, infatti, hanno spesso offerto prestazioni all’altezza delle ambizioni del club rossonero. La situazione del capitano, comunque, resta da decifrare. Mino Raiola, agente del difensore classe 1995, vorrebbe un importante aumento di stipendio per il suo assistito, che già percepisce 3.5 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano, il procuratore italo-olandese vorrebbe portare l’ingaggio di Romagnoli a 5 milioni di euro. Cifra che, al momento, fa storcere il naso alla dirigenza milanista.

Al numero 24 danese e al numero 13 azzurro, però, devono essere aggiunte alcune alternative di livello. Mateo Musacchio, Matteo Gabbia e Leo Duarte, in primis, non garantiscono sempre le dovute certezze ed è per questo motivo che Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, si muoverà sul mercato a gennaio per un nuovo difensore centrale. I nomi sono quelli già presenti nella lista dell’ex capitano rossonero durante il calciomercato estivo, specialmente del mese di settembre e ottobre, quando si cerò fino all’ultimo di regalare a Stefano Pioli un nuovo tassello in difesa.

In cima alle preferenze, dunque, c’è sempre Ozan Kabak, 20enne centrale turco in forza allo Schalke 04. I costi sono alti, la valutazione è sui 25 milioni di euro ma le intenzioni dei rossoneri sono altre. Offerta non oltre i 15 milioni di euro più eventuali bonus per un totale di 20 milioni di euro. Tra i vari profili osservati dal Milan c’è anche Matteo Lovato dell’Hellas Verona e Mohamed Simakan dello Strasburgo; oltre a questi due profili, i rossoneri non hanno abbandonato definitivamente le speranze per Nikola Milenkovic della Fiorentina per il quale le speranze sono in aumento. Kabak darà il via libera a un mercato di gennaio da urlo: sono già pronti altri due grandissimi colpi per un grande Milan! >>>LEGGI LA NOTIZIA