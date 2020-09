News Milan, botto Pellegatti: “Da Casa Milan mi hanno confermato che…”

News Milan, Pellegatti svela: “Mi hanno confermato tutto”

MILAN NEWS – E’ finalmente arrivato il giorno dell’esordio in campionato per il Milan di Pioli, che questa sera sfiderà il Bologna a San Siro di fronte ad un pubblico di mille persone. Nonostante sia tornato il calcio giocato, il mercato rimarrà l’argomento principale di queste ultime due settimane. A tal proposito Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha fornito una notizia fresca fresca, che gli sarebbe stata confermata proprio ieri sera.

“Ho guardato con particolare interesse Leeds-Fulham. Nelle file del club allenato da Scott Parker c’è un giocatore che già nei giorni scorsi avevo avvicinato al Milan, il signor André Frank Zambo Anguissa. Ribadisco oggi l’interesse rossonero, dopo che ieri sera mi sono arrivate delle voci direttamente da Casa Milan. Il giocatore assomiglia moltissimo a Bakayoko, soprattutto nelle movenze e nel modo di correre. Si tratta di un classe ’96, quindi nel pieno della sua maturità calcistica. Mi ha colpito in qualche giocata che ha sfoderato sul campo, è uscito in dribbling fra tre uomini, non ha mai smesso di correre. Devo dire un giocatore molto interessante. Vi ripeto, proprio ieri mi hanno confermato che sarebbe tra le alternative più gettonate qualora non dovesse arrivare Bakayoko”.

Pellegatti rivela anche un'altra notizia collegata al mercato rossonero: "Fofana, che piace moltissimo ai dirigenti del Milan, si sta agitando con il proprio club di appartenenza, perché ieri non ha giocato, alcuni dicono per un problema al ginocchio, ma altri affermano che sia per motivi di mercato. Gli indizi che possa essere in uscita dal Saint-Etienne ci sono tutti, anche perché lui vorrebbe andare via dal club francese". Insomma i nomi in casa Milan si rincorrono ogni giorno, attenzione all'operazione Anguissa. A rigor di logica potrebbe davvero essere un colpo alla portata: giovane, con le stesse caratteristiche di Bakayoko e meno caro, senza contare che il Fulham aprirebbe anche all'opzione del prestito oneroso con diritto di riscatto. Da seguire anche il profilo di Fofana per la difesa.