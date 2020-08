News Milan – Boom Maldini: dopo Tonali, chiuso un altro colpo di mercato!

News Milan, Maldini regala un altro grande colpo a Pioli

MILAN NEWS – Viste le accelerate degli ultimi giorni nelle trattative di mercato, non si può non pensare al Milan come alla regina dell’estate per quanto riguarda i colpi messi a segno. Manca ancora l’ufficialità per Sandro Tonali, ma la sensazione è che nelle prossime ore possa arrivare l’annuncio definitivo. Maldini, però, non si ferma di certo qui. Secondo il Corriere della Sera infatti, il direttore tecnico rossonero avrebbe praticamente chiuso un altro grandissimo colpo per il reparto avanzato. Si tratta di Brahim Diaz del Real Madrid, che dovrebbe sbarcare a Milano già in settimana. Il fantasista classe ’99 è stato convinto sia dalla possibilità di mettersi in mostra con la maglia gloriosa del Milan, sia dalle continue telefonate dell’amico Theo Hernadez. Il terzino sinistro francese, anche lui ex Blancos, avrebbe fatto da mediatore con Diaz per convincerlo a venire in Italia. Il quotidiano milanese sostiene che il calciatore spagnolo si accaserà al Diavolo con la formula del prestito secco. Su quest’ultimo dettaglio non c’è la certezza assoluta, anche perché la dirigenza meneghina vorrebbe evitare di valorizzare un talento per un’altra squadra, senza ricavarne nulla. Da questo punto di vista resta viva la possibilità di un prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoneri e recompra da parte del Real Madrid. In ogni caso mister Pioli avrà presto a disposizione un’altra pedina di estremo talento per il proprio reparto offensivo. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA