Calciomercato Milan, 3 obiettivi possono saltare: già pronte le alternative!

Calciomercato Milan, tre trattative rischiano di saltare: ecco il piano B

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Spesso, quando si parla di calciomercato, gli scenari cambiano in maniera rapidissima. Le strategie del Milan, come tipicamente accade in periodi come questo, potrebbero risultare totalmente stravolte. Dopo aver messo a segno il colpo Tonali, i rossoneri si sono messi sulle tracce di un altro grande prospetto del calcio italiano: il gioiello viola, Federico Chiesa. Il classe '97 potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti stellare, ma la richiesta della Fiorentina è altissima. I 70 milioni richiesti da Commisso – riferisce Tuttosport – potrebbero costringere Maldini e soci a virare su Gerard Deulofeu, che nelle ultime settimane ha fatto sapere che gradirebbe un ritorno in rossonero. Lo spagnolo dunque potrebbe rappresentatore il piano B qualora non si riuscisse ad arrivare a Chiesa. Sempre sull'asse Milano-Firenze potrebbe muoversi anche Nikola Milenkovic, difensore lanciato da Pioli, che il tecnico rossonero vorrebbe riabbracciare a Milanello. Ma anche in questo caso le pretese del patron viola complicano non poco la trattativa. I rossoneri avevano tentato di sopperire alla richiesta di 40 milioni di euro inserendo Paquetá nell'operazione, ma pare che Commisso non sia disposto ad accettare contropartite tecniche. Stando a quanto riferito dal portale specializzato calciomercato.com, anche in questo caso il Milan avrebbe individuato l'alternativa, che risponde al nome di Wesley Fofana. Il centrale del Saint-Etienne viene valutato intorno ai 30 milioni di euro, ma con il club francese potrebbe esistere un margine di trattativa molto più ampio rispetto a quello dell'operazione Milenkovic. Passiamo infine all'ultimo possibile cambio di programma di Casa Milan, che riguarda ancora la difesa. È noto che il Milan sia alla ricerca di un terzino destro e Maldini dovrà trovare un rinforzo di livello per quel reparto. Il sogno del dt rossonero è Emerson Royal, ma strapparlo al Barcellona, che al momento è alle prese con una vera rivoluzione, potrebbe essere più complesso del previsto. I rossoneri avevano cercato anche Serge Aurier, per cui il Tottenham avanza richieste troppo esose. Il piano B per la fascia destra sembrerebbe essere Denzel Dumfries, gioiellino del PSV, anche se – ricorda La Gazzetta dello Sport – il colpo sembra possibile soltanto cedendo uno tra Davide Calabria e Andrea Conti.