News Milan – Adesso basta, Maldini dà l’ultimatum: “Si chiude entro…”

News Milan, Maldini si fa sentire: ecco l’ultimatum per il prossimo colpo

MILAN NEWS – Tra poco più di due settimane la nuova stagione avrà ufficialmente inizio e Maldini vuole che la squadra sia completa per quel momento. Infatti, stando a quanto annunciato da Sportmediaset in diretta su Italia Uno, il dt rossonero avrebbe posto la data del 17 settembre come termine ultimo per chiudere una delle diverse trattative messe in piedi dalla dirigenza. Si tratta del ritorno in rossonero di Tiemouè Bakayoko, che ha una gran voglia di rilanciarsi al Milan, ma per cui le trattative con il Chelsea si stanno rivelando più ostiche del previsto. Si parla di un prestito oneroso con un riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Cifre non proprio irrisorie, considerando che il centrocampista è nella lista degli esuberi del club inglese. La dirigenza rossonera sta tentando di limare il più possibile la cifra del riscatto, puntando forte sulla volontà del giocatore, che al Milan ha vissuto probabilmente il miglior momento della sua carriera. L’arrivo imminente di Tonali e Brahim Diaz consente ai rossoneri di prendere tempo e far calare le pretese del Chelsea, ma evitando di sedersi sugli allori. L’operazione Bakayoko sembra essere ancora tra le priorità del Milan. È dunque molto probabile che entro il 17 settembre Bakayoko sarà nuovamente un giocatore del Milan, ma se i negoziati dovessero protrarsi oltre quella data, l’affare potrebbe clamorosamente saltare. Si attendono novità a breve, visto che entrambe le parti sembrano più che intenzionate a condurre in porto l’affare. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA