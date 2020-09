Calciomercato Milan, Pellegatti a bomba: “Colpo straordinario, si può fare!”

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti infiamma i tifosi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In casa rossonera l'entusiasmo è alle stelle per i primi botti di calciomercato del Milan, ma Maldini e Massara hanno in serbo ulteriori sorprese altrettanto importanti. Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha lanciato un'indiscrezione che può alimentare le ambizioni del Diavolo, ecco cosa ha detto il noto giornalista di fede rossonera: "Mi sono informato sulla situazione di Serge Aurier del Tottenham. La risposta che mi hanno dato è stata precisa "non ci sono le condizioni per acquistarlo perché il Tottenham per adesso non accetta l'ipotesi di un prestito". Ormai il Milan sta seguendo questa strategia dei prestiti, lo ha fatto con Tonali e con Diaz, è una modalità che sta funzionando molto bene. La mia sensazione è che Aurier voglia il Milan come Tonali ha voluto il Milan, anche per il fascino del club rossonero. Gli Spurs hanno preso Matt Doherty dal Wolverhampton che nelle gerarchie sopravanzerebbe Aurier. Lo stesso club di Mourinho ha proposto il terzino ivoriano al Wolves, ma il calciatore ha detto di no al trasferimento. Ho l'impressione che Aurier abbia puntato i piedi per venire a Milano. I rossoneri aspettano, sanno che il calciatore al Tottenham è un esubero. Maldini si augura che, magari con qualche intermediazione, il signor Levy possa accettare un prestito oneroso con un buon diritto di riscatto. Ecco la strategia rossonera, prendere o lasciare. In caso di cessione di uno fra Conti e Calabria il Milan si ripresenterebbe alla porta del Tottenham per proporre il prestito. Sarà un'operazione degli ultimi 10 giorni di mercato, ho la sensazione che il matrimonio si possa fare. In questi giorni abbiamo visto come la società si stia muovendo, ha le idee molto chiare. Con Aurier la squadra di Pioli farebbe un salto di qualità straordinario, è un campione. Ho visto tutte le partite del Tottenham della scorsa stagione ed è stato il più continuo in tutto il campionato. E' un campione che porterebbe il livello di personalità, di qualità, di esperienza ancora più in alto". A quanto pare il sogno di Maldini e Massara di avere due frecce sulle fasce del livello di Theo Hernandez e Serge Aurier non è ancora tramontato, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.