Milan-Vicenza: la probabile formazione dei rossoneri

MILANO – Il Milan si prepara alla nuova amichevole, prevista per oggi pomeriggio alle ore 17, sui campi di Milanello. Pioli ritrova i nazionali e potrebbe schierare chi finora non è sceso in campo con la maglia rossonera. Anche questo test sarà volto a preparare l’esordio ufficiale della nuova stagione nei preliminari di Europa League, contro lo Shamrock Rovers, del prossimo 17 settembre.

Ecco la probabile formazione scelta da Pioli, per l’amichevole con il Vicenza:

MILAN 4-2-3-1 (probabile formazione): Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.