News Milan, ritorno di fiamma: ora costa pochissimo e Maldini ci riprova!

News Milan, torna di moda un vecchio obiettivo: adesso si può fare

MILAN NEWS – Non è un mistero che il Milan stia cercando il quarto centrocampista. Pioli ha chiesto espressamente due rinforzi per la mediana, non potendosi affidare per una stagione intera ai soli Bennacer e Kessié. Il primo innesto è arrivato: quel gran colpo Tonali che ha sorpreso tutti e riacceso l’entusiasmo della piazza. Il secondo dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane e le ipotesi non mancano davvero. Il nome più gettonato è quello di Tiemoué Bakayoko, ma l’affare non si sblocca e anzi sembra complicarsi col passare del tempo. Svariati i nomi accostati al Milan oltre a quello del francese, ma i rossoneri potrebbero anche pensare ad una soluzione diversa. I vari Soumaré e Florentino Luis sono tutti giocatori giovani, di grande prospettiva, ma anche dalle valutazioni molto alte. Avendo in rosa già tre mediani di livello, tutti giovanissimi, non è da escludere che Maldini possa virare su una soluzione low cost: magari su un uomo di maggiore esperienza. Sarebbe questo il caso di Matias Vecino, che secondo il Corriere dello Sport sarebbe tornato nei pensieri del dt rossonero. Per l’uruguaiano si era parlato di un possibile scambio con Kessié a gennaio, ipotesi poi tramontata in un nulla di fatto. Oggi la situazione appare radicalmente cambiata: l’ivoriano ha mostrato una crescita invidiabile, che lo ha trasformato in un punto fermo del Milan di Pioli; viceversa Vecino si è trovato fuori dal progetto di Antonio Conte ed è sulla lista dei cedibili. Per disfarsene, i nerazzurri potrebbero anche abbassare molto le pretese economiche e magari accontentarsi anche di una soluzione in prestito. Potrebbe quindi trattarsi di una vera occasione per il Milan che, nel caso in cui saltasse definitivamente Bakayoko, potrebbe prendere seriamente in considerazione. Ma non è finita qui. Maldini sogna anche 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA