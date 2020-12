Milan, vice Ibrahimovic: tutti i nomi seguiti dai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN

Notizie Milan, vice Ibrahimovic cercasi: tutti i nomi al vaglio della dirigenza rossonera

MILANO – Un difensore sì e magari anche un attaccante. Il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic sembra aver modificato i piani del Milan, anche se la dirigenza continua a smentire l’ipotesi di un nuovo innesto per il reparto avanzato. L’assenza dello svedese però è un macigno per la squadra di Stefano Pioli, che continua a vincere, ma un riferimento in attacco serve, viste anche le prestazioni di Rafael Leao e Ante Rebic come terminali offensivi. I rossoneri cercheranno di sfruttare i buoni rapporti con altri club e le occasioni della prossima finestra invernale di mercato, per portare a Milanello un nuovo attaccante. Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto della situazione, proprio sul possibile vice Ibra.

Sono i diversi i nomi che il Milan segue o è tornato a seguire, come nel caso di Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid in Spagna non ha replicato quanto di buono fatto vedere in Bundesliga. Un’altra stagione altamente deludente sotto la guida di Zinedine Zidane. Il suo arrivo in rossonero però è legato soltanto alla possibilità di riuscirlo a prelevare in prestito secco, ‘poi si vedrà’. Un’operazione già messa in piedi in tra il Diavolo e i Blancos con Brahim Diaz. L’arrivo del serbo potrebbe ricalcare le tappe di quanto è accaduto con il trequartista spagnolo. Non vanno però dimenticate le piste che portano a Odsonne Edouard del Celtic, anche in questo caso le richieste degli scozzesi potrebbero spingere il Milan verso ‘altri lidi’, e Janis Antiste del Tolosa. In questo caso sarebbe una soluzione anche e soprattutto per il futuro, dato che il ragazzo è un classe 2002. Dal Brasile rimbalzano notizia anche su Brenner Souza da Silva, attaccante classe 2000 del San Paolo. Il Milan vaglia diversi profili per l’attacco. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<