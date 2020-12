Milan, tutti i numeri della gara con il Genoa

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

1- Il Milan ha segnato almeno due gol in 14 partite consecutive: record assoluto nella storia della Serie A, superato il Torino 1948 (13).

2- Il Milan è imbattuto da 24 partite in campionato, striscia migliore dal 1993 per i rossoneri.

3- Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei con almeno 20 partite nel periodo, solo Milan (24) e Bayern Monaco (21) sono sempre andate a segno in campionato nel post-lockdown.

4- Il Milan si è trovato in svantaggio nelle ultime due partite di Serie A: era successo solo una volta nelle precedenti 10 (contro il Verona).

5- Davide Calabria non segnava da 15 partite in Serie A, dallo scorso luglio contro il Bologna.