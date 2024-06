Milan: tifosi, giocatori e mercato, ecco cosa dovrà risolvere Fonseca

Paulo Fonseca in procinto di diventare il nuovo allenatore del Milan: la strada, per il portoghese, si preannuncia però tutt'altro che facile

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene debba ancora firmare il contratto di due anni (scadenza 30 giugno 2026, con opzione sulla terza annata) da 3 milioni di euro a stagione di stipendio, il nuovo allenatore del Milan, il portoghese Paulo Fonseca (per altro ancora da annunciare), si trovi già a scalare un Everest. Come noto, infatti, i tifosi del Milan non sono contenti della scelta fatta dalla dirigenza e l'accoglienza per Fonseca sarà, per usare un eufemismo, 'tiepida'.

Fonseca, innanzitutto, dovrà riportare ai loro livelli Mike Maignan, Theo Hernández e Rafael Leão. Sempre ammesso che le vie del mercato non li portino lontano da Milanello. Il portiere, infatti, piace al Manchester City e al Bayern Monaco, il difensore sempre al Bayern - che sa che non ci vorranno meno di 80 milioni di euro e l'attaccante era entrato nel mirino dell'Al-Hilal.

Come detto, l'ex allenatore di Roma e Lille dovrà migliorare la fase difensiva: con Stefano Pioli, il Diavolo ha subito ben 69 gol in 52 partite ufficiali. In Francia, Fonseca è riuscito a lavorare su quest'aspetto, giacché nella Capitale aveva avuto gli stessi problemi di Pioli. Per subire meno gol, però, Fonseca dovrà recuperare Fikayo Tomori e Malick Thiaw, reduci da una stagione negativa.

Il Milan, però, chiederà un'altra missione ancora a Fonseca. Ovvero, un lavoro specifico su alcuni degli acquisti del calciomercato 2023 non valorizzati in pieno. Mentre, per esempio, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, con Christian Pulisic ovviamente, hanno offerto tutto sommato un rendimento positivo, giocatori come Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor non sono emersi come avrebbero potuto e dovuto fare.