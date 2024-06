Milan: quando ripartirà la Serie A 2024/25? Ecco le date…

Si è conclusa ufficialmente la Serie A 2023/24 . Tutta l'attenzione si sposta sul calciomercato estivo e sugli Europei 2024 in Germania, che termineranno il 14 luglio. Le 20 squadre di Serie A stanno già preparando la rosa e le tattiche in vista del campionato 2024/25 . Ma quando ripartirà la Serie A anche per il Milan ?

La Serie A 2024/25, come ufficializzato dalla Lega, partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionali: questo per le partite di Nations League. Il campionato italiano starà fermo per il weekend del 7-8 settembre. La data di fine del campionato, invece, non è stata ancora ufficialmente comunicata. Da verificare anche se ci saranno eventuali turni infrasettimanali e nel caso quando verrebbero giocati. Per il Milan l'obiettivo resta quello di avvicinarsi all'Inter.