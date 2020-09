Milan, Sportiello il favorito per il ruolo di vice Donnarumma: i dettagli

Milan – Sportiello il vice Donnarumma: i dettagli

Il Milan continua a lavorare per rinforzare tutti i reparti, compresa la panchina, parte fondamentale in una stagione che si preannuncia estenuante dal punto di vista fisico. Dopo l’addio di Reina e Begovic, i rossoneri hanno sondato vari profili per il ruolo di vice Donnarumma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Maldini e Massara avrebbero individuato in Marco Sportiello il profilo più adeguato, tanto che il suo agente Giuseppe Riso sarebbe ora a colloquio nella sede rossonera. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità, con il Milan che intende con forza trovare una riserva di esperienza da poter affiancare a Donnarumma.