Calciomercato Milan, offerta in arrivo: ora il super colpo può sbloccarsi!

Calciomercato Milan, piano rossonero: può sbloccarsi un altro grande colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I rossoneri sono stati assoluti protagonisti del calciomercato italiano finora, ma non sembra abbiano alcuna intenzione di fermarsi. Per proseguire con altri colpi in entrata c’è bisogno di fare cassa, liberarsi di alcuni esuberi e piazzare qualche bel colpo anche in uscita. Il nome più pesante che compare sulla lista dei cedibili è quello di Lucas Paquetá, che negli ultimi mesi è stato accostato a diverse squadre. Maldini aveva pensato di inserirlo in uno scambio, sperando che fosse gradito a qualche altro club come contropartita tecnica. È il caso dell’affare Milenkovic, difensore che piace tanto a Pioli, che sarebbe potuto arrivare a Milanello proprio in cambio di Paquetá. Ma il brasiliano non avrebbe convinto pienamente il club viola, rimasto fermo su una valutazione monstre del cartellino di Milenkovic. Questa differenza di posizioni aveva raffreddato la trattativa, che però ora sembra sul punto di potersi nuovamente sbloccare. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport infatti, Paquetá sarebbe finito nel mirino del Lione, pronto ad un’offerta da 22 milioni di euro. È probabile che il Milan cercherà di strappare qualche milione in più al club francese, ma l’affare potrebbe comunque andare in porto. Con i soldi freschi in arrivo dalla cessione di Paquetá, Maldini potrebbe tornare alla carica per Milenkovic. Sempre secondo la rosea, il dt rossonero starebbe pensando ad un “super prestito” da proporre alla Fiorentina. Si tratterebbe di un’operazione molto simile a quella che ha portato in rossonero Tonali: un affare costoso, ma concretizzato attraverso un pagamento dilazionato nel tempo. L’ideale per il Milan, che nel frattempo cercherà di ottenere il massimo dall’addio di Paquetá. Ma non è finita qui. Maldini sogna 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA