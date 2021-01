Milan, sfuma Rovella. Visite mediche con la Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Nicolò Rovella è una della sorprese di questa Serie A. Il giovane centrocampista si è imposto con la maglia del Genoa, nonostante i suoi 19 anni e il cambio di allenatore: da Maran, a Ballardini. Il suo nome era finito sui taccuini dei talent scout di tante squadre, Milan compreso. I rossoneri infatti lo hanno seguito, colpiti dalle capacità del giocatore, ma altri club hanno erano alla finestra, lo avevamo riportato in più occasioni.

Nicolò Rovella alla Juventus, l’annuncio dopo le visite mediche

Adesso il possibile colpo di mercato sfuma, la Juventus ha sbaragliato la concorrenza e in queste ore il ragazzo sta sostenendo le visite mediche con la società bianconera, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com.

Operazione particolare quella conclusa dai bianconeri che hanno trovato la chiave per convincere il Genoa a cedere Rovella. Dieci milioni di euro dilazionati negli anni, in base ai bonus legati alle presenze del ragazzo. Inoltre due giovani bianconeri faranno il percorso inverso, si tratta di Manolo Portanova e Elia Petrelli. Il centrocampista comunque resterà in prestito ai rossoblù, almeno fino al termine della stagione, ma non solo c’è la possibilità che questa condizione possa essere prolungata anche per tutta la stagione 2021/22.

Notizie Milan – Sfumato Rovella si punta un altro centrocampista

Sfuma quindi la possibilità di mettere le mani su uno dei migliori talenti italiani in prospettiva, per il Milan. Maldini e Massara però sono alla ricerca di un nuovo centrocampista, anzi la dirigenza rossonera avrebbe già fatto concreti per arrivare a Meite del Torino, il francese sarebbe stato già bloccato dal Diavolo, che ha trovato anche l’accordo con la società granata per l’arrivo in prestito oneroso del giocatore >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<