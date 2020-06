Milan-Roma – Stefano Pioli contro la sua “bestia nera”

MILANO – Milan-Roma è il classico match pieno i significati, che va oltre i 3 punti in palio oggi. C’è la corsa per un posto in Europa, per entrambe le squadre. Ci sono i risvolti di mercato, con diversi calciatori nel mirino sia dei rossoneri, che dei giallorossi: Cengiz Under e Ricardo Rodriguez per esempio. Poi c’è Stefano Pioli. L’allenatore del diavolo infatti ha affrontato, la Roma da tecnico, per ben 19 volte in carriera. I giallorossi sono la “bestia nera” dell’attuale guida tecnica del Milan, dato che si sono imposti per ben undici volte. Sei, invece, sono i pareggi e soltanto due le vittorie dell’ex Lazio, Inter e Fiorentina. Una partita che si annuncia essere importante e particolare.

