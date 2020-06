Milan-Roma – Solo tre centrali per Pioli nella sfida di San Siro

MILANO – Alle 17:15 andrà in scena Milan-Roma, partita valida per il ventottesimo turno di SerieA. I rossoneri, però, arrivano alla gara di oggi pomeriggio con l’incognita legata ai centrali difensivi, dato che Leo Duarte non è stato convocato dalla guida tecnica tecnica del diavolo, per il match. Un’assenza dettata dalle condizioni del brasiliano, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo soltanto qualche giorno fa, dopo un infortunio. Pioli avrà a disposizione soltanto Romagnoli, Kjaer e Gabbia. Con il danese non la meglio della forma, dato che nella gara contro il Lecce è dovuto uscire per un infortunio. In ogni però dovrebbe partire titolare, al fianco del capitano del Milan.

