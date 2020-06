Milan-Roma – Niente Ibrahimovic, quando torna la svedese?

MILANO – Nella lista dei convocati per Milan-Roma, StefanoPioli ha dovuto rinunciare ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, come testimoniato anche dai suoi profili social, ma non è ancora pronto per scendere in campo, in campionato. Un’assenza preventivata, fino a qualche giorno fa, ma che non era certa, dato che l’attaccante era tornato a lavorare con i suoi compagni di squadra. Niente Ibra quindi, nemmeno contro gli uomini di Paulo Fonseca. Lo svedese potrebbe tornare con la Spal, match in programma mercoledì prossimo, anche se sarà difficile, o impossibile, vederlo in campo per 90′.

