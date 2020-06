Milan-Roma – Le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Milan-Roma finisce Di seguito, le pagelle di Tiziano Crudeli.

DONNARUMMA 6 – La difesa del Milan fa i suo e il portiere rossonero non corre particolare rischi, se non in un’occasione nel primo tempo.

CONTI 6 – Partita ordinata dell’esterno, si fa vedere anche in fase offensiva, ma aveva compiti ben precisi in difesa.

KJAER 7 – Il migliore del Milan quest’oggi. Semplicemente impeccabile.

ROMAGNOLI 6,5 – Dzeko non è un cliente facile e il capitano rossonero non perde mai la concentrazione in campo.

THEO HERNANDEZ 7 – Lo spagnolo non ripete la partita fatta a Lecce, ma la Roma lo imbriglia bene. Spinazzola non lo molla mai. Nel secondo tempo però il terzino si procura il rigore.

CASTILLEJO 6 – Anche lui più spento rispetto all’ultima partita del Milan. Spinazzola vince ogni scontro fisico

KESSIE 6 – Tanta sostanza, combatte e lotta su ogni pallone.

BENNACER 6 – Meglio rispetto a Lecce, l’algerino fa tanto lavoro oscuro e sradica tanti palloni dai piedi dei giallorossi. Ogni tanto però c’è qualche sbavatura.

CALHANOGLU 7 – Freddo dagli undici metri, il turco non sbaglia e regala il due a zero ai rossoneri. Gioca una partita ordinata si fa trovare dai suoi compagni e cerca spesso di innescarli.

BONAVENTURA 6 – Partita di grande sacrificio, continua ad essere schierato in un ruolo che non lo esalta al massimo, ma lui da tutto per la squadra e i suoi compagni.

REBIC 7 – Segna l’uno a zero rossonero. Ancora un goal per il croato, sempre più protagonista di questa stagione del Milan. Cerca e trova la rete con cattiveria e convinzione.

SAELAEMEKERS 6 – La migliore prestazione in rossonero, da quando è arrivato. Entra e non rimpiangere Castillejo. Entra per lo spagnolo 54′.

PAQUETA 6 – Entra svogliato ma piano, piano, cresce. Il brasiliano è un diesel e ha bisogno di sentire fiducia. Entra per Bonventura al 54′.

LEAO S.V.

