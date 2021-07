Milan, raggiunto l’accordo: fumata bianca per il rinnovo di Calabria

Il terzino rossonero ha finalmente trovato un punto di incontro col il club, a seguito di un lunga e tortuosa trattativa di mercato

Redazione Il Milanista

Il calciomercato del Milan non si ferma un attimo: i rossoneri hanno finalmente chiuso una trattativa sul fronte rinnovi. No, no stiamo parlando dell'attesissimo prolungamento di contratto di Frank Kessie ma di quello di Davide Calabria.

Fumata bianca da via Aldo Rossi, il classe 1996 dopo una lunga ed estenuante trattativa ha finalmente trovato un punto d'incontro con la società: segnando così la chiusura del primo affare con esito positivo dei milanisti in questa stagione.

Una lunga storia d'amore col Milan

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il terzino 25enne firmerà un contratto quadriennale, con scadenza a giugno 2025, mentre l'ufficialità arriverà a stretto giro di posta. Davide Calabria milita nel Milan dalla stagione 2007, quando arrivò per giocare nelle giovanili; questo vuol dire che se il contratto verrà rispettato, il giovane potrebbe votarsi letteralmente a Milano, dove arriverebbe a passare ben 18 anni della sua carriera.

Prossimi rinnovi

Adesso, però, toccherà al dossier Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano vorrebbe rimanere al Milan, a patto che venga riconosciuto il suo valore e gli sia conferito un adeguamento di stipendio. Il Presidente è uno giocatore davvero completo, un trascinatore e un leader e non farebbe fatica a trovare una squadra tra quelle che competono ad alti livelli, soprattutto in Premier League.

Il Milan dovrà affrettarsi per trattenerlo. Maldini e i suoi per ora hanno offerto un ingaggio da quattro milioni a stagione, mentre l'ex-Atalanta ne chiederebbe almeno 6. Ma i rossoneri sanno che dovranno fare uno sforzo importante per trattenerlo e sembrano essere sul punto di compierlo.

La seconda ufficialità attesa, che dovrebbe arrivare a momenti, è quella del riscatto di Sandro Tonali. L'ex-Brescia, dopo una stagione in ombra, vorrebbe continuare il suo percorso a Milano, nel tentativo di rilanciarsi agli occhi del suo club. Il giovane calciatore sembra persino pronto a decurtarsi lo stipendio per avere una seconda chance e continuare a lottare per i colori rossoneri.