Tutto fatto per Tonali, e il calciatore rinuncia a parte dell’ingaggio

In chiusura la trattativa che permetterà a Sandro Tonali di diventare in maniera definitiva un calciatore del Milan.

Arrivano novità sul fronte Sandro Tonali, con il riscatto del calciatore da parte del Milan che appare ormai in dirittura d'arrivo. Con il Brescia sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli, mancano solo le firme e gli annunci ufficiali di rito. L'accordo è stato trovato dopo una lunga trattativa, ma c'è da dire che il Milan ha avuto uno sconto non indifferente rispetto alla cifra pattuita lo scorso anno.

Molto importante è stata anche la scelta dello stesso Tonali, che pur di rimanere al Milan ha accettato di ridursi lo stipendio, passando da 1,6 milioni a circa 1,2. In merito è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin, che ha parlato della scelta di Tonali. Queste le sue parole: "Tonali ha accettato il taglio imposto dal Milan e rinuncia a 4-500 mila euro di ingaggio. Molto dicono "non aveva alternative" e forse è vero. Ma in un mondo senza senso come quello del pallone, dove piuttosto che perdere un euro ci si rivolge ai tribunali, questa cosa merita quantomeno una segnalazione".