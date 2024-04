Pippo Inzaghi: “Venni al Milan per San Siro, il giorno del mio addio…”

Filippo Inzaghi, ex attaccante ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue parole

Stefania Palminteri Redattore 20 aprile - 18:50

Filippo Inzaghi, ex attaccante ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'DAZN' in vista del derby tra i rossoneri e l'Inter, ricordando il suo passato con la maglia del Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Sul fratello: "Tecnicamente Simone era più forte di me. Lui ha convissuto con un problema alla schiena importante che non gli ha permesso di andare al Milan. Dopo il Piacenza, prima di andare alla Lazio, doveva andare al Milan, ma fu bocciato proprio per questo problema alla schiena che ha sicuramente condizionato la sua carriera da calciatore. Però penso che quello che non ha avuto da calciatore lo sta avendo ora da allenatore".

Sul derby di Milano: "Ho fatto gol al primo derby con Terim. Non ne ho fatti tanti, ma ne ho fatti di importanti. Io ho vissuto anche i due derby di Champions del 2003".

Su San Siro: "Io venni al Milan anche per giocare a San Siro. In quello stadio ho realizzato i miei sogni. Mi ha sempre stimolato tanto e caricato".

Sull'addio al calcio giocato: "Dopo Milan-Novara sapevo che sarebbe state l'ultima partita con il Milan, ma non la mia ultima gara da calciatore in assoluto. Pensavo di giocare ancora, quindi l'ho vissuta un po' meno male. Devo ringraziare Galliani che mi ha aspettato fino ad agosto, mi aveva offerto la panchina degli Allievi Nazionali del Milan, ma io volevo ancora giocare. I due anni nel settore giovanile del Milan sono stati bellissimi. Quando ho vinto il Torneo di Viareggio con la Primavera, per me era stato come vincere la Champions".

