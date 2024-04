Milan, Jonathan David entra nel mirino di un’italiana: scopriamo…

La dirigenza rossonera inizia a programmare il prossimo mercato estivo, nel quale dovrà sbarcare a Milano un'attaccante di caratura internazionale che possa sostituire Olivier Giroud . Sono diversi i nomi finiti in lista per il post Oli, a partire da J0shua Zirkzee fino ad arrivare a David del Lille, vecchio pallino meneghino.

Stando a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport , negli scorsi giorni ci sarebbe stato un incontro fra il prossimo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e gli agenti dell'attaccante canadese del Lille Jonathan David.

Secondo il quotidiano capitolino, le parti avrebbero raggiunto un'intesa per un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Il dopo Osimhen potrebbe dunque essere David, ma resta ancora da chiudere l'accordo con il Lille

