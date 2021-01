Milan, ora Leo Duarte è a un passo dalla cessione in prestito

MILANO – Avevamo riportato come non fossero arrivate offerte concrete per Leo Duarte. Tanto che il brasiliano veniva considerato come uno dei candidati per scendere in campo contro il Torino in Coppa Italia, martedì prossimo. Calciomercato.com però riporta invece come il giocatore sia prossimo alla partenza.

Notizie Milan – Basaksehir pronto ad accogliere Leo Duarte

Per l’ex Flamengo c’è la concreta possibilità di giocare il resto della stagione in Turchia, tra le fila del Basaksehir. Trasferimento a Istanbul in prestito fino a giungo, c’erano anche altre offerte, per il giocatore soprattutto dal Brasile, ma nessuna squadra ha tentato seriamente l’affondo. La trattativa sembra essere davvero a buon punto, sempre la stessa fonte, aggiunge come il centrale sia atteso in Turchia nelle prossime 24-48 ore, per definire tutti i dettagli dell’operazione. Maldini e Massara quindi stanno per chiudere la prima operazione in uscita di questa sessione invernale e liberare un post per il possibile arrivo di Simakan dallo Strasburgo, sempre che la concorrenza non riesca ad arrivare prima.

Senza Leo Duarte spazio a Mateo Musacchio in Coppa Italia?

Intanto il Milan si prepara al prossimo impegno stagionale, ancora contro il Torino, questa volta in Coppa Italia. Stefano Pioli cercherà di far ruotare qualche giocatore, per dare un turno di riposo a chi ha giocato di più. Duarte sembrava poter essere impiegato dall’allenatore rossonero. le notizie di mercato però fanno naufragare questa ipotesi. Così risalgono le quotazioni di Mateo Musacchio, l’argentino potrebbe avere una nuova occasione al fianco di Pierre Kalulu. Il francese infatti dovrebbe giocare al centro della difesa contro i granata, al posto di Simon Kjaer, c’è da capire se l’allenatore farà comunque giocare capitan Romagnoli o meno. Per quanto riguarda il mercato, l’ex Villarreal non dovrebbe muoversi da Milano a gennaio.

