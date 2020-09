Milan, occhi su Balde Keita: può arrivare in prestito

Milan – Per l’attacco spunta Keita Balde del Monaco

Il Milan continua a lavorare incessantemente sul mercato in entrata: sistemati i reparti più urgenti, e con l’obiettivo Bakayoko per completare il centrocampo, Maldini e Massara puntano a rinforzare anche il reparto avanzato. Ufficializzato Ante Rebic, i rossoneri cercano un’occasione per avere riserve di livello in fase offensiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore, è spuntata l’idea Keita Balde, attaccante ex Lazio ed Inter, ora al Monaco. L’operazione sarebbe ideale per il Milan, che potrebbe strappare lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro circa, in modo tale da poter investire la liquidità su Bakayoko. Negli ultimi giorni di mercato, potrebbero esserci novità in questo senso.