Calciomercato Milan, sorpresa Maldini: ecco chi sta pensando di comprare

Calciomercato Milan, Maldini pensa ad un colpo a sorpresa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gli uomini di Stefano Pioli inizieranno ufficialmente la nuova stagione tra due giorni, quando affronteranno lo Shamrock Rovers nel preliminare di Europa League. Nonostante questo, il calciomercato è ancora aperto e la campagna acquisti del Milan è tutto fuorché conclusa. A Pioli mancano ancora diversi pezzi del puzzle, uno di questi sarà per il centrocampo. Il tecnico rossonero aveva chiesto espressamente due rinforzi per la mediana: il primo, Tonali, è già arrivato, ma manca un altro acquisto.

Il nome più caldo degli ultimi mesi è quello di Tiemoué Bakayoko, ma il ritorno in rossonero del francese si sta rivelando molto più complesso del previsto. Il Chelsea, che ha già speso moltissimo in questa sessione di calciomercato, ha bisogno di fare cassa. Dunque i Blues puntano molto sulla cessione di Bakayoko, per il quale continuano a chiedere 30 milioni di euro. Probabilmente il Milan farà dei nuovi tentativi, ma nel frattempo è costretto a guardarsi intorno. Tra le alternative a Bakayoko compaiono diversi nomi, ma nelle ultime ore ne è comparso uno nuovo. Secondo Tuttosport infatti, Maldini avrebbe messo gli occhi su un altro gigante, che rappresenta una vera occasione.

Stando al quotidiano torinese, il Milan starebbe valutando l'operazione Ibrahim Sangaré. Il gigante ivoriano, di proprietà del Tolosa, è molto simile a Bakayoko per caratteristiche, ma si tratta di un giocatore leggermente più giovane e decisamente meno costoso. Si tratterebbe infatti di una vera occasione di calciomercato, visto che il club francese lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. Dopo aver investito pesantemente su Tonali, Maldini potrebbe dunque decidere di puntare su un investimento più contenuto per regalare il quarto mediano a Pioli. Al tempo stesso, il dt rossonero porterebbe a Milanello un giovane di grande prospettiva, che ha attirato molta attenzione su di sé durante l'ultima stagione.