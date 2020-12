Milan, Musacchio potrebbe chiedere la cessione a gennaio

MILANO – Potrebbe partire Musacchio a gennaio. Lo avevamo già riportato, anche perché Stefano Pioli non lo ha ancora mai utilizzato in questa stagione, prima a causa di un lungo infortunio, poi per scelta tecnica: non convocandolo. Inoltre l’ex Villarreal ha il contratto in scadenza quest’estate e viste le premesse difficilmente arriverà la proposta di rinnovo. I rossoneri infatti non hanno ancora fatto nessuna mossa sotto questo punto di vista. Il giocatore però potrebbe rompere gli indugi e chiedere la cessione, proprio nella prossima sessione di mercato, come riportato da Tuttosport. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<