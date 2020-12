Milan, mercato: rimandato il colpo Gianluca Scamacca?

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan e il Sassuolo hanno parlato di Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Genoa, ma di proprietà dei rossoblù, rivelazione di questo campionato di Serie A. Tra i 25 e 30 milioni di euro, questo è il prezzo del cartellino del giocatore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Cifra che avrebbe raffreddato l’interessa dei rossoneri, che starebbero valutato il profilo del ragazzo per l’estate. L’arrivo di Scamacca a gennaio quindi per ora sembra essere molto difficile, viste le richieste del Sassuolo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<