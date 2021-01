Milan, mercato: pronta la prima cessione di gennaio

MILANO – La finestra di mercato di gennaio è ormai aperta, qualche operazione è già stata conclusa, ma la maggior parte delle operazioni devono essere ancora definite. Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, e Simakan si avvicina con il passare dei giorni, è lui il grande obiettivo dei rossoneri. La dirigenza del club meneghino però non è alle prese soltanto con i possibili acquisti, ma anche con le cessioni.

Diego Laxalt ha conquistato tutti in Scozia, con la maglia del Celtic

Le ultime notizie di mercato sul Diavolo parlano proprio di una cessione, ormai imminente, o quasi. Il Milan, infatti, deve fare i conti con il Fair Play Finanziario, motivo per cui la dirigenza rossonera non può permettersi il lusso di fare grandissimi ed esosi investimenti e soprattutto dovrà cedere alcuni giocatori. Tra questi il primo a salutare definitivamente i rossoneri sembra essere Diego Laxalt. L’uruguaiano nella scorsa sessione di mercato si è unito in prestito al Celtic e in questi mesi ha conquistati tutti. Ha ritrovato quella continuità che gli mancava diventando un giocatore importante nella rosa di Neil Lennon, Il tecnico è soddisfatto delle sue prestazioni, nonostante le molte critiche incassate dopo la sconfitta, per 1 a 0, nel derby contro i Rangers di Steven Gerrard.

Notizie Milan – Il Celtic pronto a riscattare Diego Laxalt

L’ex Milan e Genoa è sbarcato in Scozia in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Il Milan, per lasciare partire l’esterno mancino, chiede una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Non si esclude però che l’ex Genoa, possa tornare a Milanello prima del trasferimento a titolo definitivo a Glasgow. Questo perché il tecnico Lennon ha il contratto in scadenza a giugno, ma nonostante questo la società scozzese sembra essere convinta dal rendimento di Laxalt. Non si possono escludere colpi di scena, anche a gennaio. I rossoneri infatti potrebbero decidere di operare una cessione per definire l’operazione Simakan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<