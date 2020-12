Milan, mercato: non c’è solo il Liverpool su Kabak dello Schalke 04

MILANO – Ozan Kabak e il mercato. Il Daily Mail ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul difensore dello Schalke 04. Il calciatore piace ormai da tempo al Milan, che lo segue in vista della prossima sessione di gennaio. Avevamo riportato come il Liverpool di Klopp avesse messo nel mirino in difensore, il quotidiano però aggiunge un’altra pretendente: il Manchester United. Anche i Red Devils quindi si uniscono alla corsa per Kabak, a questo la concorrenza potrebbe spingere i rossoneri a virare con decisione su Simakan dello Strasburgo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<