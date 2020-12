Milan, mercato: Musacchio non sembra essere interessato al Genoa

Notizie Milan – Il Genoa ci prova per Mateo Musacchio, ma l’argentino non sembra essere interessato

MILANO – Abbiamo già ampiamente riportato dell’interesse del Genoa per Mateo Musacchio. Il difensore del Milan è ormai ai marini del progetto rossonero, ancora nessuna presenza ufficiale, complice il lungo infortunio prima e le scelte tecniche di Stefano Pioli dopo. Il contratto dell’ex Villarreal è in scadenza a giugno 2021, anche questa una situazione ampiamente riportata. Tutto fa pensare alla cessione del calciatore a gennaio, nella prossima finestra di mercato invernale e sulle sue tracce ci sono proprio i rossoblù del presidente Preziosi, una possibile operazione che potrebbe spalancare le porte ad un eventuale arrivo di Rovella in estate. Tutte ipotesi, che però rischiano di rimanere tali. Musacchio infatti non sembra essere poi molto convinto di un trasferimento a Genova, secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport.

Il Genoa vorrebbe metterlo a disposizione di mister Ballardini per la corsa salvezza. Un rinforzo di esperienza e qualità per i rossoblù, dove in difesa è già presente un ex rossonero: Cristian Zapata. Sempre secondo la stessa fonte nelle scorse settimane sarebbe stata presentata un’offerta all’entourage del giocatore in forza al Milan. Ma la proposta non sembra aver fatto breccia. Potrebbe tornare di attualità quindi il Bologna, anche la squadra di Mihajlovic sembrava essere interessata al centrale, stando alle indiscrezioni degli scorsi mesi. Quello che è sicuro per ora è l’intenzione dei rossoneri di non offrire un eventuale nuovo contratto al calciatore, gennaio si avvicina così come la prossima sessione di mercato e la scadenza dell’accordo tra l’argentino e il club meneghino. Serve una soluzione alla ‘questione Musacchio’. Il giocatore è ormai fuori dai progetti del Diavolo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<