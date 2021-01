Milan, mercato: il punto Florian Thauvin. Il francese rompe con il Marsiglia

MILANO – No, secco e definitivo. Florian Thauvin ha rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo fatta dal suo club, l’Olympique Marsiglia. Un ennesimo rifiuto, dopo quelli dei mesi scorsi, e adesso una sua partenza a parametro zero in estate sembra essere davvero più concreta. Il calciatore ha precisato che non è una scelta legata ai soldi, vuole una nuova avventura, lontano dalla Ligue 1.

Thauvin, il Milan è sempre in prima fila

Il Milan è sempre in prima fila, segue l’evoluzione del ‘caso’ da mesi. La dirigenza infatti vuole regalare l’esterno a Stefano Pioli, magari già nella sessione invernale di mercato. Con una buona offerta, un indennizzo magari, il calciatore potrebbe già trasferirsi a Milanello. Senza dover aspettare la fine della stagione attuale e soprattutto senza dover partecipare ad aste estive. La concorrenza certamente non manca, il francese piace tanto in Spagna, avevamo riportato dell’interesse del Siviglia per Thauvin.

Notizie Milan – Maldini e Massara preparano l’assalto

Paolo Maldini e Frederic Massara quindi stanno per preparare l’assalto a Florian Thauvin. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il Milan sarebbe in una posizione di vantaggio. La società meneghina gode del pieno apprezzamento da parte del giocatore che, attualmente, sembrerebbe preferire proprio la destinazione italiana a quella spagnola del Siviglia. Lo stesso calciatore si è detto onorato per le parole d’apprezzamento espresso da Paolo Maldini nei suoi confronti, in tempi recenti. il Marsiglia, nonostante Thauvin sia in scadenza di contratto, chiedeva non meno di 15 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio. Cifra alta, che potrebbe essere raggiunta soltanto con qualche partenza (Castillejo?) Difficile fare una previsione. Certo le notizie sul rifiuto definitivo al rinnovo con il club francese potrebbero cambiare le carte in tavola. I rossoneri sono davanti a tutti nella corsa all’esterno e vogliono sfruttare questo vantaggio. Maldini e Massara preparano il prossimo colpo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<