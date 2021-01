Milan, mercato: il Lipsia piomba su Mohamed Simakan

MILANO – Sembrava in dirittura d’arrivo, ma è arrivata una frenata. Su Mohamed Simakan è piombato il Lipsia. Il Milan resta la squadra favorita nella corsa al centrale dello Strasburgo, ma la concorrenza dalla Germania non è una buona notizia, soprattutto perché un anno fa la stessa squadra ha ‘regalato’ una bella beffa ai rossoneri. Stiamo parlando di Dani Olmo, lo spagnolo preferì andare a giocare in Bundesliga, che in Serie A.

Notizie Milan – L’ultima offerta allo Strasburgo per Mohamed Simakan

Il Milan intanto ha migliorato la sua offerta, arrivando a mettere sul piatto 15 milioni di euro più 3 di bonus. Lo Strasburgo ne chiede 18 più 2. Ballano pochi milioni e i rossoneri hanno tutta l’intenzione di non farsi sfuggire il giocatore. Mohamed Simakan infatti è l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato del Diavolo. il rinforzo chiesto da Stefano Pioli alla società.

Tra l’altro il giocatore avrebbe già accettato l’offerta della società meneghina, un contratto da quinquennale. Le ultime notizie però non lasciano tranquillo il Milan, anche perché lo Strasburgo continua a parlare anche con il Lipsia di Nagelsmann e visti i precedenti c’è poco da stare tranquilli.

La squadra tedesca infatti vuole recuperare il terreno perso nei confronti dei rossoneri e per riuscire nel loro intento avrebbero in mente di acquistare il giocatore, per poi lasciarlo in prestito fino a fine stagione in Francia.

Torna di moda in il nome di Ozan Kabak

L’accordo non sembra così lontano, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com e nelle prossime ore dovrebbero arrivare altre notizie. Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero decidere di tornare a parlare con lo Schalke 04 per Ozan Kabak. Anche in questo caso però c’è da fare attenzione alla concorrenza, il turco piace tanto in Premier League. Con Liverpool e Manchester United in prima fila. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<