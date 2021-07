Milan | L’Equipe celebra Gigio: “Un maestro en Ligue 1”

Mercoledì il portiere classe 1999 dovrebbe arrivare a Parigi per firmare il suo contratto quinquennale, da dodici milioni a stagione

Gianluigi Donnarumma si conferma conquistatore d'Europa . Dopo il torneo, il classe 1999 è entrato in modo definitivo nei cuori di tutti gli italiani; cancellando in qualche modo le ombre, dovute dalla rottura col Milan. L'estremo difensore azzurro si è scrollato di dosso la definizione di mercenario nell'arco di 7 partite, costellate da magnifiche prestazioni e coronati da ben 3 rigori parati.

Ad oggi, Gigio è sempre più volto del trionfo azzurro agli Europeo . I festeggiamenti per lui non sembrano finire, e dopo l'attribuzione del premio di miglior giocatore del torneo e i complimenti pubblici e spassionati del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quelli del premier Mario Draghi, adesso arrivano anche le celebrazioni dalla Francia.

L'euforia data dall'arrivo del numero 99 rossonero è come una contagiosissima febbre. Sono già tutti pazzi di lui: "Un Maestro in Ligue 1", così titola il quotidiano francese, che dedica la copertina al portierone ex Milan che presto diventerà un nuovo giocatore del PSG.